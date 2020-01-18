في عيد ميلاد الفنان محمد نور تعرف على سبب كره ابنته عليا لشقيقها عمر

يصادف اليوم السبت 18 يناير عيد ميلاد الفنان محمد نور الذي بدأ مشواره الفني مع أصدقائه أحمد فهمي وأحمد الشامي ونادر حمدي، من خلال تكوين فريق غنائي "واما" ، وتم طرح أول ألبوم غنائي للفريق بعنوان "يا ليل" عام 2003.

استضافت الإعلامية مني الشاذلي محمد نور وأطفاله الثلاثة عليا، عمر، وعلي، في برنامجها "معكم مني الشاذلي" وقالت عليا خلال اللقاء: "أنا أكره عمر لأنه يزعجني لكني أحب علي أكثر"، وأضافت ضاحكة: "عمر هيخش النار".

ومن ناحية أخرى استطاع كليب واما الجديد "على فكرة"، أن يحقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه بـ 24 ساعة فقط، حيث تخطى مليون مشاهدة عبر قناة "نجوم ريكوردز"، على يوتيوب ووصل حتى كتابة هذه السطور إلى مليون و300 ألف مشاهدة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وتم تصويرها في إسبانيا ومن إخراج John perez.

ويُعد الكليب هو الثاني لـ"واما" من ألبوم "الصيف ابتدى" حيث تم طرح من قبل كليب "شمس بحر"، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي وميكساج نادر حمدى، وإخراج John perez.

ويتكون ألبوم واما الجديد، من 10 أغنيات هم: الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واى".

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شارك في ألبوم "الصيف ابتدى"، عددا من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي من بينهم الملحنين: الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء شارك تامر حسين، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله.

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