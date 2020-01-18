كارول سماحة تشيد بنهضة السعودية السريعة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيت النجمة اللبنانية “كارول سماحة” حفلها الثاني في السعودية ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة التي تحتضنه مدينة العلا بالمدينة المنورة. حيث توجّهت بالشكر والتقدير الكبيرين للمملكة العربية السعودية وولي العهد محمد بن سلمان، مثمنة عالياً ما تشهده المملكة من نهضة وإزدهار سريع بفترةٍ قصيرة جدًا”.

وفيما وجّهت تحية للمرأة السعودية التي وصفتها بـ “المناضلة والصبورة جدا”، قالت أنها لا تستطيع إخفاء الحرقة بقلبها على الأوضاع في بلدها لبنان الذي يعاني ظروفاً صعبة. متمنية مرور الأزمة بسرعة ليعود وطنها بلد الحب والفرح والسلام”.



هذا وأعادت سماحة نشر تغريدات المعجبين الذين أشادوا بأدائها خلال الحفل. فيما يلي بعض الروابط من صفحتها الخاصة على "تويتر"