شكرا لقرائتكم خبر عن لوك جديد وبداية جديدة.. أحدث إطلالة للفنانة بسمة بعد غياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الفنانة بسمة، بمظهر جديد، فى صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، قالت عنها: "لوك جديد وبداية جديدة"، حيث ظهرت مرتدية معطف أزرق اللون وخلفية بالأزرق الفاتح.

وكانت النجمة بسمة، أعربت عن سعادتها بعرض فيلمها "بعلم الوصول"، ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائى، وقالت فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أنها تلقت ردود أفعال إيجابية على هذا الفيلم الذى تعتبره خطوة مهمة فى مشوارها الفنى لما يحمله من قصة مختلفة، لم تقدم قبل ذلك فى الأعمال الفنية.

وأضافت: "الحمد لله تم عرض الفيلم مرتين فى المهرجان ومبسوطة جدا من تعليقات الجمهور العربى، وخصوصا الكندى الذى حرص على حضور العرضين، وتلقينا منه اشادات كبيرة على العمل ولم يكن هناك أى مجاملات بالنسبة لكل من شاهده".

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الفيلم هو أول تجربة روائية طويلة للمخرج هشام صقر بعد سلسلة من الأفلام والجوائز الكبرى التى حصدها خلال عمله كمونتير لمجموعة من الأفلام الكبرى.

وتدور أحداث الفيلم حول "هالة"، التى تواجه أفكارها الانتحارية بمفردها، حيث تحاول التكيف مع الحياة بعد سجن زوجها، قوتها يجب أن تأتى من الداخل؛ لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة، خاصة إذا كانت أم، حيث كانت تعيش مع الخوف من الهجر منذ وفاة والدها وهى فى الثامنة عشرة من عمرها، ويشارك فى بطولته بسنت شوقى، محمد سرحان ورفل عبدالقادر.