شكرا لقرائتكم خبر عن فى صورة مع أصدقاء العمر.. أحمد حلمى يعلق: "أصحاب زمان ودلوقتى وكل وقت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان أحمد حلمى، صور تجمعه بأصدقائه القدامى محمد زكى وبيشوى فوزى، واحتفى حلمى بهذه الصور التى شاركها مع جمهوره عبر خاصية "ستورى" على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، وفى تعليقه على الصور، قال: "أصحاب زمان ودلوقتى وكل وقت.. بيشو وزكى".

لم تكن هذه المرة الأولى التى يشارك فيها الفنان أحمد حلمى، صوره مع أصدقائه عبر حساباته على السوشيال ميديا، فقبل سنوات وتحديدًا فى العام 2016، كان قد نشر الفنان الكوميدى أحمد حلمى صورة أثناء تناوله وجبة الغداء مع أصدقائه من فترات الشباب والطفولة عبر حسابه على "تويتر"، وفى تعليقه حينها، قال: "لقمة هنية تكفى 100 اتفضلوا معانا.. أحلى غدا مع أصحاب زمان.. أحلى أصحاب".



أحمد حلمى وأصدقائه بيشوى ومحمد زكى

ويشار إلى أنه قبل 3 أيام فقط، كان قد رد الفنان أحمد حلمى على متابعة له عبر إنستجرام، اختارت كتابة "برجراف" عن شخصيته فى امتحان اللغة الإنجليزية باعتباره أحد المشاهير، حيث قالت الفتاة: "جالى النهاردة فى امتحان الإنجليزى برجراف عن شخص مشهور كتبت عن أحمد حلمى"، ومن جهته، علق الفنان أحمد حلمى بشكل كوميدى: "وملقتيش غير امتحان الإنجليزى"، حيث سبق وصرح حلمى فى مواقف عديدة عن عدم إتقانه اللغة الإنجليزية.

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وسبق أن روى الفنان أحمد حلمى لجمهوره فى افتتاح الدورة 31 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، خلال العام 2007، عن كيفية إقناع الفنان عزت أبو عوف، له بأن يقدم حفل الافتتاح ليس ذلك فقط، بل طلب منه أن يتحدث جملة أو جملتين بالإنجليزية ليرحب بالضيوف، وهو ما سرده حلمى بخفة دم شديدة قائلا لعزت "إنجليزى إيه دا ناجح بالحروكرك يادوب 16 درجة ونص وحطيت الشهادة فى "الكوميدينو"، واستمر حلمى فى سرد علاقته باللغة الإنجليزية، إذ أنه كان فى رحلة مع زوجته الفنانة منى زكى، فى دولة أجنبية، وأقنعته بالذهاب لكورس إنجليزى فى إحدى المدارس التى تعلم اللغة للأجانب هناك من باب أن يشغل وقت فراغه، ليكتشف بعد مرور أسبوع بأنه يدرس اللغة الفرنسية.



أحمد حلمى يحتفى بصورته مع أصدقاء زمان

وفى سياق آخر، يعمل حالياً أحمد حلمى فى سرية تامة على فيلمه الجديد، المقرر البدء فى تصوير خلال الفترة المقبلة، إذ لم يستقر على المخرج حتى الآن، بينما يمتلك مشروعاً سينمائياً يعد مختلفا عما قدمه حلمى فى السابق.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمى فيلم "خيال مآتة" وحقق 40 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته حسن حسنى، بيومى فؤاد، منه شلبى، وعدد كبير من الفنانين، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.