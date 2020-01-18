شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهواري يقصد مين:"يا شدة شدى بزيادة وريني اللي كان بيقول رقبتي سداده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المخرج مجدى الهوارى، يعيش حالة من انعدام الثقة تجاه أحد الأشخاص المقربين منه، أو أحد الأشخاص الذى ربما يكون خذله فى أحد المواقف، وهوما ظهرعندما وجه رسالتان مبهمتان إلى هذا الشخص عبر حسابه على تويتر.

كانت الرسالة الأولى: "لن تعرف صديقك الحقيقى فى أيام الطمأنينة أبداً وحدها، أيام الشدّة من ستخبرك"، بينما كانت الرسالة الثانية: "يا شدة شدى بزيادة، ورينى اللى كان بيقول رقبتى سداده".

ويبدو أن أحد متابعى المخرج، استطاع معرفة الشخص الذى يقصده الهوارى، لكنه لم يفصح عنه أيضا، ورد عليه، قائلا: "شكلك تقصد حد بعينه.. وتقريبا أنا عرفت".

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من ناحية أخرى، أعلن المخرج مجدى الهوارى، عودة عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" للكوميديان الكبير محمد هنيدى ابتداء من الجمعة 17 يناير ولمدة يومين، ونشر "الهوارى" صورة تجمعه بنجوم المسرحية، وعلق قائلا: "العصابة رجعت ..3 أيام فى الساحل، مستنينكم يوم الجمعة والسبت ١٧/١٨يناير"، وأكد مجدى الهوارى فى وقت سابق أنه حقق أهم تحدى فى حياته فى عام 2019، وهو نجاحه فى القيام بعودة النجومية إلى المسرح بعد سنوات من الغياب عنه.

يذكر أن مسرحية "3 أيام فى الساحل" للنجم محمد هنيدى، شاركت ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية فى ثانى عروضها بالمملكة، وذلك لمدة 4 أيام، من 17 لـ 20 أكتوبرالماضي، وبناء على طلب الجمهور السعودى، تقُرر مد عروض المسرحية بعد تحقيق أعلى إيراد فى أول ليلة من عرضها بالوطن العربى.

ويشارك فى المسرحية عدد من فنانى الكوميديا منهم: بيومى فؤاد، مها أبو عوف، محمد ثروت، أحمد فتحي، سامية الطرابلسى، وهى من إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسن.

وعرض هنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، فى المملكة العربية السعودية بجدة الفترة الماضية، وأشادت هيئة الترفيه السعودية بعرض المسرحية ضمن "موسم جدة"، والتى نالت إعجاب الجمهور السعودى بعد عرضها على أحد المسارح هناك.