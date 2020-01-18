شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد دموع حسام داغر فى جنازة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انهار الفنان حسام داغر أثناء تشييع جثمان والدته اليوم السبت من المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايد، حيث حضر الجنازة العديد من الأصدقاء المقربين لحسام، وجاء بين الحضور الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وأس أس نجم مسرح مصر وحمزة العلى ومحمد شاهين وإسلام إبراهيم، حيث رحلت والدة حسام صباح اليوم السبت، بعد تعرضها لأزمة قلبية.

وكان حسام داغر قد نشر صورة لوالدته، عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يارب ما حيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفي وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني، الدكاتره بيقولوا إنهم بيعملوا إلي يقدروا عليه خصوصاً بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط، وقالوا إن زي ما أنا و أخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وفي الحياة، وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت".

وينتظر حسام داغر استئناف تصوير مسلسل "ملاك" والذى توقف منذ عدة أسابيع، حيث يشارك فى بطولته مع كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبرى فواز وهنادى مهنى، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

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ويجسد داغر خلال أحداث العمل شخصية رئيس تحرير تربطه علاقة عاطفية بإحدى بطلات المسلسل، ويظهر من خلاله أيضا بشخصية أب لأول مرة فى الدراما ولديه طفل صغير.

وتدورأحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان، ويراهن على القصة السيناريست حسان دهشان، ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية، حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.

يذكرأن حسام داغر شارك فى مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان 2019، وهو بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادى مهنا وماجد المصرى ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجى".