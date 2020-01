شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يهنئ ابنته منى فى عيد ميلادها بفيديو لها على "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح تطبيق "تيك توك" على مدار شهور طويلة بمثابة منصة مفتوحة للجميع لإبراز مواهبهم الغنائية والفنية، والذى يتفاعل معه ملايين المستخدمين حول العالم، وبينما يحاول البعض الكشف عن موهبته فى التمثيل والغناء، يهتم آخرون بمواهب أخرى مثل الخدع والسحر وغيرها الكثير والكثير من المواهب الفنية التى تنطلق من خلالها طاقة الشباب.

وفى عيد ميلاد منى أحمد زاهر، حرص والدها الفنان أحمد زاهر على تهنئتها بهذه المناسبة على طريقته الخاصة، حيث أعاد نشر مقطع فيديو من قناتها على "تيك توك"، عبر حسابه على فيس بوك، ليهنئها بعام جديد فى حياتها، وفى تعليقه على الفيديو، قال "كل سنة وأنتى طيبة يا منمونه يا بنت قلبى وعمرى يا أجمل وأطعم وأحن بنوته فى الدنيا كلها.. ربنا يحفظك ويخليكى ليا يا روح قلبى بحبك موت ويخرب بيت التيك توك اللى جنن الناس كلها".

أما منى أحمد زاهر - وهى الثالثة فى الترتيب بين شقيقاتها ملك وليلى ونور – فقد نشرت مقطع فيديو تغنى خلاله مقطع من أغنية PITBULL TERRIER، والذى تقوله فيه: "B-b-baby.. Here, boy.. Are you crazy?.. Down boy.. Look at your cross face.. ?Why you so serious".

يذكر أن الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، تعود للتمثيل من جديد عبر مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال والمخرج حسين المنباوى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث بدأت ليلى تصوير مشاهدها فى العمل الذى تجسد فيه أحد الأدوار الرئيسية وتظهر بشكل مختلف نظرا لطبيعة الفترة الزمنى التى تدور حولها قصة المسلسل.



منى أحمد زاهر

وغابت ليلى أحمد زاهر عن التمثيل على مدار الـ6 سنوات الماضية منذ مشاركتها فيها فيلم "عنتر وبيسة" مع محمد لطفى وأمينة وصافيناز عام 2014 حيث كانت لا تزال طفلة وبعدها انشغلت باستكمال دراستها وابتعدت عن الساحة الفنية ولم تشارك بأى أعمال طوال هذه الفترة.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.



صورة من فيديو منى أحمد زاهر على تيك توك

وكسبت ليلى أحمد زاهر شهرتها كواحدة من أبرز الأطفال على الساحة الفنية بعدما ظهرت للمرة الأولى فى فيلم "كابتن هيما" مع تامر حسنى وزينة عام 2008، ليستعين بها تامر فى فيلمه "عمرو وسلمى" بأجزائه الثلاثة، وانطلقت ليلى بعد هذا العمل الذى خطفت فيه الأضواء بشقاوتها وخفة ظلها.

ومن أبرز الأعمال التى شاركت فيها ليلى أحمد زاهر مسلسل "بره الدنيا" انتاج شركة سينرجى عام 2010 مع شريف منير ونسرين إمام، وفيلم "محترم الا ربع" مع محمد رجب، ومسلسل الزناتى مجاهد" و"كلبى دليلى" مع سامح حسين، وفيلم "يا انا يا هو" وسيت كوم "الهلالى سلالم" مع نضال الشافعى ومسلسل "آدم" مع تامر حسنى.