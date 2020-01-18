شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات فتى أحلام ياسمين عبد العزيز .. أحمد العوضى الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهنئات وتبريكات بدأت مبكرًا للنجمين ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضى بعد أن ظهر الأخير فى عيد ميلادها، وسط تكهنات بوقوع ياسمين فى حب العوضى، خاصة بعد إعلان طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، لكن كل منهما لم يؤكد الخبر أو ينفيه.

يبدو أن القلوب التى وضعها أحمد العوضى على الصورة التى جمعته بالنجمة ياسمين عبد العزيز ونشرها عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، هى ما أثارت تلك التكهنات حول وجود علاقة بينها، كما بدت ياسمين عبد العزيز فى غاية أناقتها وسعادتها، جاءت التعليقات على الصورة: "مبروك"، "شكلهم لايقين على بعض أووووى"، و"يارب يرتبطوا"، "غريبة ياسمين مش بتتصور جنب حد بالطريقة دى غير إذا بينكم حاجه وهتفاجئونا قريب".

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بالنظر إلى مواصفات فتى أحلام ياسمين عبد العزيز التى كشفت عنها خلال استضافتها فى برنامج "معكم منى الشاذلى" وأكدت أنه أقرب لاستايل أحمد زكى قائلة "مليش أنا فى العيون الخضرا والشعر الأصفر"، وشددت على أنها لازم تحب وتتحب، من هذا نجد أن أحمد العوضى هو الأقرب لفتى أحلام ياسمين عبد العزيز.

وجمع مسلسل "لآخر نفس" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى الفنانة ياسمين عبد العزيز بزميلها الفنان أحمد العوضى، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج حسام على، ولاقى المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه، حيث كان أحمد العوضى يجسد الصديق المقرب من ياسين والذى كان يقف بجوارها فى أزمتها مع زوجها خلال أحداث المسلسل.