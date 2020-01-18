شكرا لقرائتكم خبر عن أم لـ14 ولدا وجده لـ48 حفيدا.. 15 صور من حياة والدة المغنية سيلين ديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت تيريزا ديون، والدة سيلين ديون، عن عمر 92 عامًا، التى كان لها الفضل فى انطلاقتها الغنائية، لذا عبرت ابنتها عن حزنها عليها بالموسيقى، فالوفاة التى مرعليها ساعات قليلة فقط لم تمنع المغنية العالمية من استكمال جولتها الفنية Courage World وإحياء حفلها المقرر له اليوم وغدًا فى مدينة ميامى الأمريكية، واستكمال عروضها القادمة التى تم تحديدها.

تيريز ديون، كانت زوجة أديمار ديون، الذى توفى عام 2003، بعد صراع طويل مع المرض، وهى أم لـ14 ولداً وجدّة لـ48 حفيداً، أصغرأولادها المغنية سيلين ديون، التى باعت حتى اليوم ألبومات بأكثر من 250 مليون دولار، وقد كان للراحلة تيريز ديون، فضل كبير فى إطلاق ابنتها فى عالم الغناء، ففى سن الثانية عشرة أرسلت شريطاً صوتياً لها إلى المنتج رينيه أنجليل، الذى لم يسمعه إلّا فى يناير 1981، وانبهر بصوت المغنية الشابة التى أصبحت لاحقاً زوجته.

وفى العام الماضى، نشرت سيلين ديون صورة تشارك والدتها الغناء بـ"دويتو" بمناسبة عيد ميلادها الـ91، قائلة: "أنتِ مصدر لا نهائى للراحة والإلهام"، كما كانت تيريزا ديون محبوبة للغاية فى كيبيك، مسقط رأس سيلين ديون، وكانوا يلقبونها بـ"أمّ أهالى كيبيك"، وقد حزنوا للغاية على نبأ وفاتها، وفى وقت لاحق، غرد رئيس وزراء كيبك فرنسوا لوجو: "حزين لوفاة تيريز ديون، والدة كلّ الكنديين، إنها امرأة بارزة وكريمة ومحبّة، كرّست حياتها للاعتناء بعائلتها، العائلة الكيبكية الكبرى تبكى على رحيلها"، كما قال أحد محبيها "كنا نشعر جميعاً أنها أمّنا"، حيث اشتهرت قصة رعايتها لموهبة سيلين ديون منذ الصغر، واعتنائها بـ14 ابن وابنة و48 حفيداً، إضافة إلى أنها كانت تمتلك مؤسسة "مامون ديون" منذ عام 2006 لمساعدة الاطفال المحرومين، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "الرؤية" الإماراتية.

وبينما تعيش النجمة العالمية سيلين ديون، فترة عصيبة للغاية، بعد أن أعلنت وفاة والدتها عن عمر يناهز 92 عاماً، بعد فترة صراع طويلة مع المرض، فقد فتحت النجمة العالمية قلبها لجمهور حفلها بميامي وشاركتهم اللحظات الأخيرة المؤثرة مع والدتها، وقالت: "لقد علمنا منذ يومين أنها تنازع في الرمق الأخير.. واجتمعنا أنا وإخوتي وجلسنا بجانب سريرها نحكي القصص ونغنى، كنا على ثقة أن هذا ما تمنته في آخر لحظاتها وانتظرته، أن نجتمع كلنا معاً".

وكانت كلودين ديون الشقيقة الكبرى للنجمة العالمية كشفت، العام الماضي، عن تدهور الحالة الصحية لوالدتهما، ومعاناتها بفقدان الذاكرة وضعف البصر والسمع، فيما نشرت النجمة العالمية صاحبة الـ51 عاماً، صورة عبر حسابها الشخصى، أمس، من الذكريات بصحبة والدتها "تيريز"، وأشقائها، ووجهت رسالة وداع مؤثره، لها، وكتبت "ماما، نحن نحبك كثيراً، سأكرس عرض الليلة لكي، وسأغنى لك من كل قلبى".

تأتى وفاة والدة النجمة العالمية، بعد يومين فقط من الذكرى الرابعة لوفاة زوج النجمة الكندية سيلين ديون، رينيه أنجيليل، الذى توفى عام 2016، مما يمثل وقتاً عصيباً للمطربة العالمية، ويشار إلى أنه بجانب حفل ميامي، من المقرر أن تحيى النجمة الكندية حفلات فى كل من بالتيمور فى ولاية ماريلاند، فى 24 فبراير القادم، لتختتم جولتها فى العاصمة واشنطن حيث ستحيى حفلا بقاعة "كابيتل وان أرينا" فى 11 مارس المقبل.

Advertisements

سيلين ديون ووالدتها

صورة لعائلة سيلين ديون

ديون وأمها

سيلين ديون وأمها وأبناءها