شكرا لقرائتكم خبر عن "كيان ماريونيت للعرائس" يشارك في فيلم " صندوق الدنيا " لخالد الصاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان محمد فوزي وفريق " كيان ماريونيت للعرائس " في تصميم وتنفيذ العرائس بفيلم "صندوق الدنيا"سيناريو وإخراج عماد البهات والذي يقوم ببطولته رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، احمد كمال، علاء مرسي ، عمرو القاضى، ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم من تأليف وإخراج عماد البهات حيث أن الفيلم به استخدام لعنصر العرائس داخل احداثه .



فريق كيان ماريونت

وقام بتصميم ونحت وتنفيذ العرائس خصيصا للفيلم الفنان محمد فوزي والفنان شعبان أبو الفضل ويشاركه ممثلين عرائس محمد سلام ومحمد لبيب وسارة البطراوى ومحمد شبراوى ومساعد إخراج عرائس خالد الخريبى وأحمد مصطفى وفريده عزب وازياء ولاء يسرى.

ويدورالعمل حول مجموعة من الحواديت والقصص ويضم عددا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أوالفشل وقد انتهى فريق العمل من تصويره ودخل مراحل المونتاج وسيعرض في دور العرض المصرية بداية من شهر فبراير 2020 .



الفنان محمد فوزي منفذ ومصمم العرائس

ويذكر أن كيان " ماريونيت " يسعى دائما لإيجاد كوادر جديدة ويسعى دائما لتطوير أدواته، فيقدم عددا من الورش الفنية المتخصصة في أكثر من مكان، مثل مكتبة الإسكندرية وقصور الثقافة ومسرح الجرن بالتعاون مع قصور الثقافة، وقدم ايضا بالتعاون مع التحرير لاونج جوتة في عدد من المحافظات، وكانت تلك الفرقة هي اول من قدّم عروضًا كاملة لفن المسرح الأسود المضيء، كعرض كامل وليس عددا من المشاهد داخل العرض باستخدام هذه التقنية.