فيديو| مدحت العدل يكشف تفاصيل جديدة عن مسلسل يسرا رمضان المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: كشف المؤلف والسيناريست مدحت العدل، تفاصيل جديدة عن مسلسل الفنانة يسرا، المقرر عرضه في رمضان المقبل. وقال العدل، ببرنامج" إم بي سي تريندينج" يسرا هتعمل السنادي مسلسل (دهب عيرة) وده اسم مؤقت، و(قارئة الفنجان) سيكون الاسم النهائي له". وأضاف: "موضوع جذاب، ولما لقينا موضوع لايق إن يسرا تقدمه، قولنا خلي اللي أنا كاتبه، ونعمل موضوع حد تاني.. عشان تعرفوا قد إيه إحنا ديمقراطيين في الشركة". المسلسل بطولة يسرا ومن تأليف أحمد عادل ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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