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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
نشر "اليوتيوبر" علي غزلان، صورة تجمعه بالفنانة الشابة منة عرفة، عبر حسابه على"إنستجرام".
واكتفى غزلان، بالتعليق على الصورة، قائلاً: "أفضل شيء حدث لى على الإطلاق"، وذلك دون الإشارة إلى طبيعة العلاقة بينهما.
وانهالت تعليقات الجمهور التي ألمحت لوجود علاقة عاطفية، منها "نقول مبروووك؟"، "يا رب اللي في بالي يطلع صح"، "لايقين على بعض"، "ألف مبروك".
يذكر أن منة عرفة تشارك كضيفة شرف بفيلم"شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوى، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.
كانت هذه تفاصيل خبر علي غزلان عن"منة عرفة": "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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