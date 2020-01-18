قبل عرضه بساعات..أحمد صلاح حسني يروج لأولى حلقات"ختم النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنانة أحمد صلاح حسني، على الترويج لأولى حلقات مسلسله الدرامي الجديد"ختم النمر" المقرر عرضه اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على شاشة قناة"ON E".

وكتب حسني، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "اليوم في السابعة والنصف ستبدأ الحكاية، حكاية ختم النمر إن شاء الله تعجبكم، المسلسل ٤٥ حلقة، سيتم عرضه يوميًا من السبت للأربعاء الساعه 7:30 والإعادة ١ صباحا و ١٢ ظهرا علي قناه on E يارب التوفيق ..لا يفوتك".

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المسلسل هو أول بطولة مطلقة للفنان أحمد صلاح حسني، ومن قصة وإخراج أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي ومن إنتاج سينرجي.

ويشارك في بطولته: ميرهان حسين، نسرين طافش، حنان سليمان، إسلام جمال، تامر شلتوت، أمير صلاح، وغيرهم.