محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر: أصيب الفنان حسام داغر بحالة انهيار أثناء خروج جنازة والدته، عقب صلاة ظهر اليوم السبت من المجمع الاسلامي بمدينة الشيخ زايد وأقيمت الجنازة بحضورعدد من النجوم الشباب من زملاء داغر بمركز الإبداع والوسط الفني. Advertisements وجاء بين الحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية و"أس أس" محمد أسامة نجم مسرح مصر وحمزة العيلي ومحمد شاهين وإسلام إبراهيم. ورحلت صباح اليوم السبت، والدة الفنان حسام داغر، بعد تعرضها لأزمة قلبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكاء حسام داغر في جنازة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.