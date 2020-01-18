تراند اليوم : شبه عارية.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بالـ«هوت شورت»



أثارت الفنانة المصرية عزة مجاهد، ابنة الفنانة والراقصة الشهيرة فيفي عبده، موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر صورة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ابنة فيفي عبده، بملبس جريئة، إذا ارتدت هوت شورت جلد باللون الأسود مع سترة قطنية مفتوحة من منطقة الصدر، ونسقت معهما جاكيت باللون الزيتي اللامع.

وأثارت الصورة جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق البعض على تشابهها بأمها، فيما تسائل البعض عن ارتدائها هذه الملابس رغم برودة الطقس.

والفنانة المصرية فيفي عبده دائمة إثارة الجدل، بنشر فيديوهات لها وهي تؤدي وصلات رقص مثيرة رغم تجاوز عمرها الـ66 عامًا.

View this post on Instagram مساء الحلويات ❤️ A post shared by Azza Megahed (@azzamegahed) on Jan 17, 2020 at 5:01pm PST A post shared by Azza Megahed (@azzamegahed) on Jan 17, 2020 at 5:01pm PST