شاهد: الاعتداء على مغنية راب مغربية حسناء.. والأخيرة تبكي ووجهها ينزف دماً

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، مقطع فيديو لمغنية راب مغربية بعد الاعتداء عليها في إحدى المناسبات . وأظهر الفيديو الفتاة وهي تبكي ووجهها ينزف دماً، وتروي ما حدث، كما أشارت إلى الدماء على بنطالها.

واستنكرت المغنية الهجوم عليها خلال تواجدها في مدينة الصخيرات ، مشيرة إلى عدم وجود أفراد أمن .

كما أظهر الفيديو لحظة نقل الفتاة للمستشفى حيث كان يحملها أحد المسعفين.

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