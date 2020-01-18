بالفيديو: نجمة خليجية تسخر من أصالة بطريقة غير لائقة

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو مركباً للفنانة السورية أصالة وتم من خلاله السخرية منها بطريقة غير لائقة.

وأظهر المقطع قيام الفنان السعودي عبادي الجوهر بركلها أثناء جلوسها إلى جانبه في إحدى الحفلات وتردادها كلمة “أمان” خلال قيامه بالغناء. وأحدث ذلك ضجة وجدلاً كبيرين في أوساط المتابعين.

واللافت هو تعليق الفاشينيستا ونجمة المواقع الكويتية فينسيا المعروفة باسم أم ريان حيث ظهر ت في فيديو سخرت فيه من طريقة أصالة في التفاعل مع الفنان وقامت بتقليدها بطريقة ساخرة جداً.

وأعربت عن استغرابها أداء الفنانة وختمت تعليقها بالقول إن “من ركّب الفيديو مجرم”. وحقق المقطع الخاص بها على أحد تلك الحسابات أكثر من 158 ألف مشاهدة وانقسم المتابعون بين مؤيد ومنتقد لها.