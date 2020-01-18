بالفيديو: ريان جيلر ينطق الشهادة قبل إصابته بجلطة قلبية.. وشقيقة دنيا بطمة تبكيه

فاجأت شقيقة دنيا بطمة المتابعين بظهورها في فيديو أعلنت فيه مرض نجم المواقع الشاب المثير للجدل والمعروف باسم ريان جيلر.

وطلبت من الجميع الدعاء له مشيرة إلى أنه مريض وكشفت أنه عانى من جلطة ولم تتمكن من منع نفسها من البكاء.

وتناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق “إنستغرام” فيديو آخر لريان وهو في حالة مرض وينطق بالشهادتين. وتمنى له الكثيرون الشفاء إلا أن بعض المتابعين أشاروا إلى أن هذا مجرد تمثيل يهدف إلى لفت الأنظار.

وأكدت الفنانة حلا نورة مرض الفنان من خلال نشرها رسالة صوتية حاولت من خلالها الاطمئنان إلى حالته مشيرة إلى أن مرضه ناتج عن الحزن.

ويذكر أن رجلاً قيل إنه سائق نجم المواقع ذكر في فيديو سابق أنه مريض جداً وأنه تم نقله إلى المستشفى لأنه لا يستطيع الكلام او الحركة.