بالفيديو: ماجد المهندس يعلن دخول تركي آل الشيخ غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية في أوروبا.. ويكشف آخر ما طلبه منه

كشف الفنان ماجد المهندس، آخر التطورات الصحية لرئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، مشيرا إلى أنه سيجري عملية جراحية في أوروبا.

وقال المهندس خلال كلمته عقب تكريمه من قبل الهيئة، خلال حفله مساء الجمعة، إنه هاتف المستشار تركي آل الشيخ قبل دقائق من صعوده المسرح وكان في لحظات دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة في إحدى الدول الأوروبية.

وأوضح المهندس أن تركي آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية ”أكدب عليك“ للفنانة وردة الجزائرية ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل وهو ما لبّاه ماجد المهندس.