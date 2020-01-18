حسن عبد الله خلف الأبواب المغلقه

يستعد الفنان حسن عبد الله لعرض حلقته مساء اليوم، السبت، ضمن برنامج "الأبواب المغلقة" الذي يقدمه الإعلامي جورج قرادحي. ويشار إلى أن برنامج "الأبواب المغلقة" درامي عباره عن جرائم حقيقيه يتم تمثيلها دراميا وهي حلقات منفصله ويلعب الفنان حسن عبد الله دور الظابط شريف يحقق في قضيه سرقه لمنزل رجل اعمال عربي في مصر لكن يحدث ما غير متوقع

عباره عن جرائم حقيقيه يتم تمثيلها دراميا وهي حلقات منفصله ويلعب الفنان حسن عبد الله دور الظابط شريف يحقق في قضيه سرقه لمنزل رجل اعمال عربي في مصر لكن يحدث ما غير متوقع يذكر أن البرنامج يذاع السبت ١١ مساء علي قناه on e وتقديم الإعلامي جورج قرداحي وإخراج رامي رزق الله.

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