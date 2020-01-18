شاهد.. أول ظهور لـ نانسى عجرم وبناتها بعد الحادث

وعلقت نانسي على الصورة قائلة : "انتو الدنى.. وبروحنا منحميكن"، وانهالت عليها التعليقات من معجبيها قائلين "نحنا بتعطينا حب غير مشروط واحترام وتقدير". بتعطينا حب غير مشروط واحترام وتقدير". يذكر ان "فادى" احيل إلى التحقيقات لإتهامه بقتل شاب يبلغ 33عامًا يدعى محمد حسن الموسى في منزله بلبنان بعد تبادل اطلاق النار بين الثنائي، وذلك نظرًا لمحاولة القتيل سرقة منزله. لإتهامه بقتل شاب يبلغ 33عامًا يدعى محمد حسن الموسى في منزله بلبنان بعد تبادل اطلاق النار بين الثنائي، وذلك نظرًا لمحاولة القتيل سرقة منزله.

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