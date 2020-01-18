شاهد.. ماجد المهندس يتصدر جوجل مصر والسعودية بسبب "ليلة البرنس"

أشعل الفنان ماجد المهندس، مساء أمس الجمعة، حفل "ليلة البرنس"، بالمملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه، الذي يرئاسة المستشار تركى آل الشيخ، الأمر الذي جعله يتصدر تريند "جوجل" في مصر والسعودية، علي

مدار الساعات السابقة.

أقيمت الحفلة، علي مسرح محمد عبده، بمدينة الرياض، ضمن فعاليات "موسم شتاء الرياض"، حيث تفاعل الجمهور مع عدد من أغاني ماجد المهندس، فضلاً عن أغنية " يهزك الشوق"، و"أكدب عليك"، الذين شهدوا تفاعل خاص من الحضور.

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علي الجانب الآخر، يستعد ماجد المهندس، من طرح ألبومه الجديد تحت اسم " شهد الحروب"، والذي يضم 10 أغاني متنوعة، طرح منهم 4 أغاني علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".