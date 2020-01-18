أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز علاقة صداقة أم حب

احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها الأربعين، مساء أمس، الجمعة، وذلك بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام منهم أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد العوضي، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، منى الشاذلي، ريهام عبدالغفور، منى زكي وأخرون.

وظهرت ياسمين خلال الصور بجانب الفنان أحمد العوضي ما جعل الجمهور يتساءل عن وجود

علاقة ارتباط بين الثنائي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

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وكان انتشر مؤخرًا عدة صور من جانب الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بالإضافة إلى وجود بعض التعليقات التي تُثير الجدل من قبل الفنان أحمد العوضي.

يشار إلى أن خبر طلاق ياسمين عبدالعزيز من

رجل الأعمال أحمد حلاوة فاجأ محبيها في شهر نوفمبر الماضي، خصوصًا أنها نشرت في شهور الصيف، صورة لها تجمعها وزوجها من إحدى الدول الأوروبية، وهو يقوم بتقبيلها.

يذكر أن ياسمين كانت تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة عام 2001، ولديها منه ابنان هما ياسمين وسيف الدين، وهي تعد زوجته الثانية، حيث وقت ارتباطه بها كان متزوجًا ولديه أربعة أولاد، ورفض وتزوجها مع احتفاظه بزوجته الأولى.