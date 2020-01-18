شاهد.. أحمد العوضي مطلوب في جوجل لهذا السبب

تصدر الفنان أحمد العوضي، مؤشرات البحث علي موقع "جوجل" مصر، اليوم السبت، بعد نشر مقطع فيديو يجمعه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، للاحتفال بعيد ميلادها، علي موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام"، معلقا عليه "إيموشن حب".

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ويشارك أحمد العوضي، الفنان أمير كرارة، في بطولة مسلسل "الاختيار"، والذي أثار حالة من الجدل الواسعة، والتي وصلت إلي المطالبة بإيقافه، عبر بلاغات تقدم بها أسرة المنسي، إلى النائب العام، لتجسيد قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد

الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد فى كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي فى سيناء,

ويجسد أحمد العوضي، دور الإرهابي هشام عشماوي، والذي صدر حكم ضده بالإعدام بنهاية العام الماضي، بينما يشهد كرارة دور شخصية المنسي، ليتناول المسلسل الجانب الإنساني للشهيد أثناء خدمته العسكرية.