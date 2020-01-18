ميرنا وليد - بيروت - احتفل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق باراك أوباما، بعيد ميلاد زوجته، ميشيل أوباما الـ 56، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشر "أوباما" عدة صور تجمعه بزوجته وهو يقبلها ويحتضنها، مُعلقًا: "في كل مشهد، أنتٍ نجمي.. عيد ميلاد سعيد، حبيتي".
وتفاعل العديد مع الصورة التي حصدت نحو مليون تسجيل إعجاب.
ويحرص أوباما، على دعم زوجته بكل موقف، كان أبرزها خلال ترويجه لكتابها الأخير.
حيث نشر حينها، صورة لغلاف كتاب BE coming الذي يروي السيرة الذاتية لزوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلق على الصورة: "بالطبع هي زوجتي، لذلك أنا متحيز لها قليلا، ولكنها أيضًا رائعة ومضحكة وحكيمة، كما إنها فريدة من نوعها".
وتابع: "يروي هذا الكتاب قصتها الأمريكية المثالية، فأنا أحب ذلك لأنه يعكس بأمانة المرأة التي أحبها لفترة طويلة".
كانت هذه تفاصيل خبر صور نادرة- قبلات وأحضان من باراك أوباما لزوجته ميشال في عيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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