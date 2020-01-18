الموت يفجع أمل رزق

ميرنا وليد - بيروت - فجعت الممثلة المصرية ​أمل رزق​ بوفاة والدة زوجها، إذ اعلنت عن الأمر من خلال صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة:""إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله أمي الثانية الحاجة ليلى الشريطي والدة زوجي وائل الشريطي، وسيصلى عليها صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد الرحمن الرحيم.. نسألكم الدعاء".

وأضافت: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة العميد وائل الشريطي وحماتي وأمي وأغلى الناس وحتة من قلبي.. الصبر يا رب.. تشيع صلاة الجنازة من مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم في صلاة الجمعة وسيقام العزاء بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس يوم الأحد الموافق 19 يناير، لا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم".