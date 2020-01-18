بالفيديو- مفاجألة لأنغام في عيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - احتفل عدد من محبي الفنانة المصرية ​أنغام​ في السعودية بمناسبة عيد ميلادها، إذ حرص بعضهم على تقديم قالب الحلوى إليها على هامش حفلها الغنائي الذي أحيته مساء الجمعة في مدينة القصيم السعودية على ستاد الملك عبد الله، وذلك ضمن فعاليات "ليالي القصيم"، واطفأت أنغام شمعة عيد الميلاد حسب ما ظهر في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي المحبين لأنغام، فيما يحل عيد ميلاد أنغام، غدًا الأحد.

يأتي هذا فيما أحيت أنغام حفلًا غنائيًا شاركها فيه الفنان خالد عبد الرحمن، بينما انطلق يوم الأربعاء، حفلات "ليالى القصيم" على مسرح مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

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