جيم كاري هارب من الشرطة

ميرنا وليد - بيروت - القنفذ سوبر "سونيك" بطل ألعاب الفيديو الشهيرة في فترة التسعينيات، يهرب من الحكومة بمساعدة شرطي في بلدة "جرين هيلز" الريفية، في أحداث فيلم Sonic the Hedgehog. الفيلم من إخراج جيف فلور، وبطولة ​جيم كاري​، آدم بالي، وجيمس مارسدن. وسيصدر في صالات العرض الأميركية يوم 14 شباط 2020.

ويشار الى أن فيلم المغامرات القنفذ "سونيك" بلغت تكلفة إنتاجه 90 مليون دولار، وجرى تصويره في عدد من الدول مثل كندا، أميركا والمغرب. والجدير ذكره أن اللعبة تعتبر من أشهر الألعاب في التاريخ ومن الأكثر مبيعا حول العالم.

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