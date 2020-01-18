كندة علوش تنفي كلامها هذا عن زوجها السابق

ميرنا وليد - بيروت - ردّت الممثلة السورية ​كندة علوش​ على منشور تمّ تداوله عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن كلاماً منسوباً لها عن زوجها السابق السيناريست ​فارس الذهبي​، إذ نفته تماماً.

وكتبت علوش عن صفحتها الخاصة قائلةً:"ماقلتش.. والله ماقلتش الكلام ده، ولا في أي حتة، ياريت ماتنشروا كلام مش متأكدين منو.. وشكراً".

وكان جاء في المنشور:"كندة علوش قالت على زوجها الأولاني هو مكانش ماسك فيَّا من أصلُه عشان يسيب، أنا اللي كنت دايمًا ماسكة، عملت كل اللي أقدر عليه عشان أحافظ على علاقتنا، كنت بتنازل كتير ومفكرة إن اللي بعمله صح، تغاضيت عن عيوبه ومكانتش بتفرق معايا، كنت بخلقله مميزات عشان أشوفها فيه وأرضي بيه. ولما كانت واحدة من صحباتي تقولي كلهم زي بعض ومفيش حد يستاهلك مكنتش بصدق رغم إنهم ف النهاية طلعوا صح .. بس تعرفي كل ده مش نقص فيا أو ضعف وقلة حيلة ولا حتى هبل قد ما هو حب وعشم كبير هو كشخص ناقص مقدرش يفهمه. بس ف الآخر وبعد استنزاف كل المحاولات عشان أفضل ماسكة ومتمسكة بإحساسي ليه وبأمنيتي أتجوزه اللي متمنيتش حاجة ف الدنيا قدها.. قررت فجأة أسيبه.. تعبت.. تعبت واستسلمت. ولما رجع ندمان وقرر يبوس رجلي حتى لو قدام الخلق عشان أرجعله .. قلتله أبعد يا شاطر مبعرفش عيال. أصله سقط من نظري. عمرو بقا عوضني عن كل أرف وتعب شوفته في حياتي ربنا بعته ليا ف وقت كنت بموت فيه حرفيا .. عمرو بالنسبة ليا مش حبيبي وزوجي وبس عمرو بالنسبة ليا روحين ف روح واحدة".

يشار إلى أن علوش تزوجت من الذهبي لمدة 8 سنوات، إنفصلا عام 2016، لتتزوج في العام نفسه من الممثل المصري ​عمرو يوسف​.