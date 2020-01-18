منة عرفة تثير الجدل بظهورها مع هذا الممثل.. فهل إرتبطا؟ بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية ​منة عرفة​ الجدل بظهورها مع الكاتب والممثل المصري ​علي غزلان​، في أكثر من مناسبة سوياً خلال الفترة الأخيرة.

ونشر غزلان عبر صفحته الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع منة وعلّق: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، الأمر الذي إعتقده البعض أنهما إرتبطا، في حين لم يصرّح أي منهما عن الموضوع.

يُذكر أن منة عرفة تشارك ضيفة شرف في فيلم "شريط 6"، من بطولة خالد الصاوي، خالد أنور، تارا عماد، ومحمد الشرنوبي، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.

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