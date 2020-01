إيمينيم يلّخص "مجزرة لاس فيغاس" بأغنيته الجديدة "Darkness"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح مغني الراب العالمي ​إيمينيم​ أغنية جديدة بعنوان "Darkness"، أثار من خلالها جدلاً واسعاً، وحققت ملايين المشاهدات في غضون ساعات، إذ أنه لخص تفاصيل مجزرة لاس فيغاس الشهيرة في 2017، والتي قام فيها مواطن أمريكي يدعى "ستيفن بادوك" بفتح النار على عدد لا يحصى من الأشخاص خلال حفل موسيقي قبل انتحاره.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إيمينيم من خلال هذه الأغنية يهاجم قوانين الأسلحة الأمريكية، خاصة أن إحدى عبارات الأغنية تضمنت: "إصبعي على الزناد ولكن لدي ترخيص وليس هناك ما يدينني".

وتأتي هذه الأغنية ضمن أحدث البوم له Music to be Murdered By ، والذي طرحه أيضا مساء أمس الخميس، وكشف نجم الراب أن ألبومه وغلافه المميز مستوحى من المخرج الأسطوري الراحل "الفريد هيتشكوك".