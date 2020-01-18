أيمن بهجت قمر يهاجم مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة 2" بسبب والده

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الشاعر والمؤلف المصري ​أيمن بهجت قمر​، صناع مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة 2"، متاهماً إياهم بتشويه تاريخ والده الراحل بهجت قمر، وهو الذي ألّف الجزء الأول من المسرحية مع سمير خفاجي، التي تم عرضها عام 1979، وكانت من إخراج عثمان الحمامصي، بطولة الممثلين فؤاد المهندس وشويكار وأمينة رزق ومحمود الجندي وعبد الله فرغلي.

ونشر أيمن البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّق بالقول:"أنا بطالب جهاز الرقابة بوقف المهزلة دي.. هي ميغة ولا مولد وصاحبه غايب.. أنا هنزل أقدم بلاغ في المسؤولين عن العمل ده، قلة أدب حقيقي، ده تاريخ والدي، ومش مشاع، أي حد ياخده بدون إذن أو تصريح".

وتابع: "الدكتور خالد عبد الجليل، أبلغني أنهم ما أخدوش تصريح.. حلو خليهم يعرضوا عشان يتلموا في البوكس قدام المشاهدين"، مضيفا: "أنا مستغرب من تعليقات بعض الجهلاء بقانون حماية الملكية الفكرية والبعض اللي بيروج إنها خناقة على فلوس أنا بطالب بالمنع، تراث والدي مش مشاع لكل من هب ودب العبث فيه ودي حقوق فيا ريت اللي بيتكلم يقرأ قبل ما يهجص".

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