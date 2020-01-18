وفاة والدة حسام داغر

ميرنا وليد - بيروت - توفيت والدة الممثل المصري ​حسام داغر​ اليوم بأحد المستشفيات الخاصة في مصر، بعد تعرضها لأزمة صحية، فكانت تعاني من مرض القلب.

وكان داغر قد نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لوالدته وعلّق: "يارب ما حيلتيش غير الدعاء ليكي من امبارح بايت في الشارع قدام المستشفي وبدعي وحاسس إن ربنا سامعني، الدكاتره بيقولوا إنهم بيعملوا إلي يقدروا عليه خصوصاً بعد توقف عضلة القلب الصبح، ورجعتي تاني حتى في عدم وجود الضغط، وقالوا إن زي ما أنا و أخواتي متمسكين بيها هي كمان متمسكة بينا وفي الحياة، وطلب مني أدعي لأنها بين الحياة والموت.

يُذكر أن داغر يشارك في مسلسل "ملاك"، من بطولة كريم فهمي، أيتن عامر، صبري فواز، وهنادي مهنى، من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر.

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