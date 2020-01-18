وفاة الفنان المصري ” إبراهيم فرح “

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 03:53 مساءً - توفى يوم أمس الجمعة الفنان المصري ” إبراهيم فرح ” عن عمر يناهز ال 69 عاما داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض .

فنشر نجل الفنان الراحل عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا أعلن فيه عن وفاة والده فقال : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. والدي في ذمة الله .. إن شاء الله هنصلي عليه في السيدة نفيسة بعد صلاة العصر أو ما بين العصر والمغرب ” .

وكان الفنان إبراهيم فرح قد تعرض لوعكة صحية خلال شهر يناير الجاري أثناء تصوير مشاهده في فيلم ” ماكو ” بتركيا .. نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات هناك لتلقي العلاج لكن حالته تدهورت ودخل في غيبوبة لمدة 3 أيام قبل استفاقته منها .

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الراحل عقب صلاة العصر ليوم أمس الجمعة من مسجد السيدة نفيسة .. وسيقام العزاء اليوم في دار مناسبات طلعت القواس خلف قصر عابدين بوسط القاهرة عقب صلاة المغرب .

يذكر أن الفنان إبراهيم فرح اشتهر بعدد من الاعمال الدرامية من بينها : الخواجة عبدالقادر وشيخ العرب همام وكفر دلهاب وحلاوة الدنيا وواحة الغروب والزيبق واهو ده اللي صار .”