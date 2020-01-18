منة عرفة تثير الجدل بظهورها مع هذا الممثل.. فهل إرتبطا؟

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 03:53 مساءً - أثارت الممثلة المصرية ​منة عرفة​ الجدل بظهورها مع الكاتب والممثل المصري ​علي غزلان​، في أكثر من مناسبة سوياً خلال الفترة الأخيرة.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> Advertisements View this post on Instagram Best thing that ever happened to me ❤️ A post shared by Dr Ali Ghozlan (@alighozlanofficial) on Jan 17, 2020 at 8:48am PST A post shared by Dr Ali Ghozlan (@alighozlanofficial) on Jan 17, 2020 at 8:48am PST



ونشر غزلان عبر صفحته الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة له مع منة وعلّق: “أفضل شيء حدث لي على الإطلاق”، الأمر الذي إعتقده البعض أنهما إرتبطا، في حين لم يصرّح أي منهما عن الموضوع.

يُذكر أن منة عرفة تشارك ضيفة شرف في فيلم “شريط 6″، من بطولة خالد الصاوي، خالد أنور، تارا عماد، ومحمد الشرنوبي، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد سلامة.