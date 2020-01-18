وفاة لاعب المصري البورسعيدي خلال مباراة للفريق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الناشئ المصري عبد الرحمن هاني حمدان، لاعب فريق نادي المصري البورسعيدي تحت 19 عاما إثر أزمة قلبية، عندما سقط مغشيا عليه أثناء مشاركته في لقاء كرة قدم خماسية.. وفقا لما أعلنه نادي المصري.

اللاعب عبد الرحمن حمدان، تلقى بعض الإسعافات الأولية من الفريق الطبي، قبل أن يستفيق قليلا ليسقط بعدها مرة أخرى.

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ووفقا لـ”روسيا اليوم” نقلا عن وسائل إعلام مصرية محلية، فقد نُقل نجل هاني حمدان لاعب المصري في فترة الثمانينيات، إلى أحد المستشفيات، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

النادي المصري نشر بيانا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيه: مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية والمدير التنفيذي للنادي والأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبون والعاملون، ينعون بخالص الحزن والأسى الناشئ عبد الرحمن هاني حمدان لاعب فريق المصري تحت 19 عاما مواليد 2000 ونجل الكابتن هاني حمدان لاعب النادي المصري خلال الثمانينيات، والذي رحل إلى جوار ربه إثر أزمة قلبية مفاجئة.

البيان أضاف: “والنادي المصري إذ ينعي لاعبه الناشئ عبد الرحمن حمدان، فإنه يتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.