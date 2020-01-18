بسمة بوسيل تعلق على تشبيهها بمايكل جاكسون.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل وردت لأول مرة على التعليقات التي دائماً ما تصلها على الصور التي تنشرها، ويشبهها فيها متابعيها بالنجم الراحل مايكل جاكسون، خاصة بعد عمليات التجميل التي خضعت لها، وغيرت من شكل ملامحها بصورة جذرية عن إطلالتها الأولى على الشاشة ببرنامج ستار أكاديمي.

بسمة نشرت صورة مركبة تجمعها بالنجم العالمي الراحل، وارفقتها بتعليق كتبت فيه: «أتمنى أن أصبح يوماً ما أسطورة مثله»، وهو ما عكس عدم انزاعجها من هذا التشبيه.

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يُذكر أن بسمة بوسيل التي اعتزلت الغناء لإتمام زواجها من النجم المصري تامر حسني، تستعد لاقتحام مجال الإخراج، حيث بدأت في درست الإخراج بلندن على مدى ثلاث سنوات بمساندة نجم الجيل الذي ينوي تقديمها للوسط الفني في مصر كواحدة من أهم المخرجات في الوطن العربي، حيث رشحها لإخراج أول أغنية على طريقة الفيديو كليب للفنانة المصرية علياء صبحي بعنوان «روق علينا»، وهي نفس المطربة التي سبق ودعمها نجم الجيل على المسرح بتقديم ديو غنائي معها بعنوان «اطمن»، كما صرح تامر بالتحضير لمشورع جديد يجمعه بزوجته على أن يكون موجهاً للأطفال.

تامر حسني وبسمة بوسيل أعلنا زواجهما، عام 2012، وقد رُزقا الثنائي بابنتهما «تاليا» 4 مايو 2013، ثم انجبا «أمايا» 3 مايو 2015، كما استقبل الزوجان ابنهما الثالث «آدم» أكتوبر 2018.

الزواج وانجاب 3 أبناء لتامر حسني، لم يمنع بسمة بوسيل من تجربة مجالات مهنية مختلفة، حيث اقتحمت مجال تصميم الأزياء واطلقت خط أياء يحمل اسمها، بالإضافة لولعها بعالم التجميل.