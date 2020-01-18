سعد رمضان يحارب البرد بأضخم جاكيت.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر النجم اللبناني سعد رمضان في جولة أوروبية يزور فيها عدد من بلاد العالم، ليس بهدف احياء حفلات غنائية، وإنما من أجل المتعة والسياحة والاستجام.

نجم ستار أكاديمي كان حريصاً على مشاركة الفانز بصور من جولاته المختلفة في باريس، إيطاليا وميلانو، وكان لافتاً الجاكيت الأسود الضخم الذي ظهر به في أكثر من صورة، حيث لفت أنظار فان الفنان اللبناني، وسخروا منه في تعليقاتهم على الصور، حتى أن رمضان قرر أن يشاركهم بحملة السخرية على نفسه، وداعبهم بتعليق كتب فيه: «كبير الجاكيت ولا أنا غلطان»، حيث تمنى له متابعوه أجازة سعيدة وممتعة.

يُذكر أن كليب «أنت وأنا» كان آخر ما طرحه سعد رمضان على الساحة الغنائية، والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان جاد قطريب، توزيع جيمي حدّاد، والكليب من إخراج هادي عواضة، إنتاج روتانا، حيث احتفل الفنان اللبناني منذ أسابيع قليلة بتجاوز عدد مشاهدات الكليب حاجز الـ10 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

من ناحية أخرى، وجه سعد الذي أكمل عامه الـ34 مطلع العام الجديد، رسالة شكر فيها محبيه على دعمهم له، كتب فيها: «1-1-2020 كبرت سنة بمحبتكم ودعمكم . بتمنى لكل شخص منكم اولاً والاهم الصحة وراحة البال،وبتمنى كل شخص عندو طموح وحلم يحققو بالايام الجاي. بالنسبة لي وعن تجربة خاصة مع الايام انو ما في شي مستحيل الا ما لم يكتبه الله لك.كل عام وانتو نجاحي».