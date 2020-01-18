سلمى رشيد أفضل فنانة مغربية بقفطان عصري شديد الأناقة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختارت إدارة مهرجان Casa ARالفنانة سلمى رشيد لمنحها جائزة أفضل فنانة مغربية، وهو التكريم الذي شكّل مفاجأة كبيرة وخاصة جداً لنجمة Arab Idol.

سلمى نشرت صوراً من حفل تكريمها، معربة عن شدة سعادتها وفخرها بهذا التكريم في تعليق كتبت فيه: «سعيدة وفخورة بهاد التكريم اكتر لانه ببلدي ومن بلدي المغرب الحبيب»، حيث تلقت الفنانة الشابة تهاني محبيها، متمنيين لها دوام النجاح والتوفيق.

طلّة سلمى من الحفل لاقت اعجاب فانز الفنانة المغربية، حيث تألقت بقفطان أزرق براق طويل، خرجت فيه عن التقاليد التراثية للزي المغربي بتصميم عصري شديد الأناقة، حيث نسقته مع بنطلون، وهو الـ«لوك» الذي حمل توقيع مصممة الأزياء المغربية سليمة البوسوني.

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من ناحية أخرى، طرحت سلمى رشيد كليب جديد لأغنية بعنوان «كان كيگول»، وهي أول أغنية من ألبومها الجديد، من كلمات يونس آدم، ألحان محمد الرفاعي، توزيع حمزة الغازي، كما صرحت الفنانة بتجهيزها لأول أغنية باللهجة المصرية، على أن تصورها على طريقة الفيديو كليب.

كليب «كان كيگول» هو أول عمل تطرحه سلمى رشيد بعد أن أصبحت أماً، حيث رُزقت الفنانة الشابة بمولودها الأول «ينيس» أكتوبر الماضي.

يُذكر أن سلمى رشيد كانت قد خاصت لأول مرة تجربة التمثيل من خلال الفيلم التليفزيوني «قلبي بغاه» أمام محمد الخياري وعبد الإله رشيد وسكينة الفضايلي، ومن توقيع المخرج هشام الجباري.