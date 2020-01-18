كلوي كاردشيان تتعرض لهجوم عنيف.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة والعارضة الأمريكية الشهيرة كلوي كاردشيان، البالغة من العمر 35 عامًا بمظهر براق، أثناء توجهها إلى مطعم “Emilio’s Trattoria” في كاليفورنيا لتصوير مشهد لبرنامج الواقع العائلي.

والملفت للنظر في مظهر النجمة العالمية هو ظهورها بجسد نحيف عن ذي قبل، حيث ارتدت قميص باللون البيج ربطته فوق خصرها، كما كانت ترتدي بنطالًا كشف خصرها الرفيع وساقيها النحيفتين.

وكانت النجمة العالمية في آخر ظهور لها تعمل بجد للحفاظ على لياقتها البدنية، وتقوم كلوي دائما بعرض تقدمها من خلال مشاركة التدريبات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أن مظهر النجمة العالمية كان لا تشوبه شائبة، لكن بعض استراتيجيات فقدان الوزن التي اتبعتها أثارت جدلًا، حيث انتقد الكثيرون النجمة لترويجها للعلامة التجارية “Flat Tummy”، التي تبيع المشروبات المخففة والشاي والمكملات الغذائية.

وتم انتقاد كلوي كاردشيان لمشاركة منشور على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام برعاية العلامة التجارية، كتبت فيه: حسنًا ... بالفعل أتعاون مع مدرب متخصص وأخصائي في التغذية، ولكن مع مشروب flattummyco’s Shakes، فهو يجعل البطن مسطحة، ثقوا بي يا رفاق.

وأثار المنشور انتقادات واسعة، حيث قال أحد الأشخاص : يرجى التوقف عن الدعاية الكاذبة”، وكتب آخر: “قد يكون ذلك ضارًا جدًا للأشخاص الذين عانوا من اضطراب الشهية مثلي، منتجات Flattummyco تضر أكثر مما ينفع”، وقال آخر:”كيف يمكنك التحقق من ذلك، إذا كنتي تستخدمين مدربًا شخصيًا وأخصائيًا في التغذية”.

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وبحسب فوربس، تقوم شركة Flat Tumm بتخصيص “20 ألف دولار” لكل مشاركة من رعاة المشاهير. ونظرًا لرد الفعل العكسي للعديد من المشاركات المدعومة حول منتجات إنقاص الوزن، قرر انستجرام الحد مما يمكن للمستخدمين المعينين رؤيته على نظامه الأساسي، حيث ستطبق الآن قيودًا على العمر على العروض الترويجية المتعلقة بمنتجات إنقاص الوزن للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وسوف تمتد هذه السياسة أيضًا إلى فيسبوك أيضا.

وقد يكون التغيير في القيود المفروضة على المشاركات التي ترعاها السبب وراء قرار كلوي بمشاركة معلومات حول “Flat Tummy Co” على تويتر بدلاً من انستجرام، لكن هذا لم يمنعها من تلقي رد فعل عنيف على منشوراتها.

ولم تكن كلوي الوحيدة التي روجت لمنتجات هذه الشركة، حيث روجت أخواتها الأخريات مثل كيم كارداشيان وكايلي جينر، لمنتجات إنقاص الوزن عبر الإنترنت.

وعلى جانب أخر، تعودت النجمة والعارضة الأمريكية كلوي كاردشيان، من حبيبها السابق تريستان تومبسون، على اعطاءها هدايا فخمة في عيد ميلادها، حيث كانت الهدية الأولى التي تلقتها هذه المرأة قلادة ماسية مذهلة، كانت تنتظر كلوي في غرفتها في الفندق.

النجمة العالمية البالغة من العمر 35 عاما، شعرت بالصدمة من هذة الهدية الباهظة، وخاصة وأنها كانت خارج المدينة.

وقالت كلوي كاردشيان : نحن في ولاية أخرى، أنا في غرفة فندق عشوائي، وأنا أفكر كيف عرف تومبسون أين أنا؟ أو ما هو رقم غرفتي؟، أفكر بأشياء كثيرة لدرجة أنني مصدومة.