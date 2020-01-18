تعليق مهام أول امرأة تترأس "جرامي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت أكاديمية الفنون والعلوم التسجيلية، وهي الجهة المسؤولة عن الحفل السنوي لجوائز "جرامي" في الولايات المتحدة، الجمعة، مهام رئيستها قبل أسبوع فقط من حفلة توزيع جوائزها في القطاع الموسيقي.

وقالت "ريكوردينج أكاديمي"، التي تضم أكثر من 13 ألف متخصص، إنها أحالت إلى "الإجازة الإدارية" رئيستها ديبورا دوجان وهي أول امرأة تدير المنظمة، بسبب "اتهام أحد كوادر الأكاديمية لها باعتماد سلوك سيئ".

وعلق براين فريدمان، محامي دوجان، على قرار تجميد مهام موكلته عبر تويتر: "عندما لن تعود قدرتنا على التعبير مقيدة بعقد من 28 صفحة وتهديدات ذات طابع قضائي، سنكشف عما يحصل عندما تتضاعف الجهود في ريكوردينج أكاديمي".

وبدأ محققان مستقلان تحقيقا إزاء هذه الاتهامات التي أدت لقرار غير متوقع يأتي قبل أيام من حفلة توزيع جوائز "جرامي" التي تقام في 26 يناير/كانون الثاني الجاري في لوس أنجلوس.

وكان يُفترض أن تكون دورة 2020 من هذا الحدث أولى الدورات تحت إشراف ديبورا دوجان التي خلفت نيل بورتناو الذي رفض تجديد عقده، بعدما تعرض لانتقادات لاذعة على خلفية تصريحات وصفت بأنها تمييزية ضد المرأة، إذ رأى أن على النساء أن "يضاعفن جهودهن" في محاولة لتبرير العدد القليل من الفنانات اللواتي نلن جوائز "جرامي" في نسخة 2018.