"إمينيم" يفتح النار على الأسلحة في ألبوم مفاجئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر إمينيم، مغني الراب العالمي، بشكل مفاجئ ألبوما جديدا، الجمعة، بعنوان "ميوزيك تو بي مرديرد باي"، هاجم فيه استعمال الأسلحة النارية، بكلمات مثيرة للجدل كالمعتاد.

ويعد هذا الألبوم الـ11 لمغني الراب، الذي عرف نجاحاً بارزاً في النصف الأول من حياته المهنية حين أطلق مجموعة من الأغاني الناجحة عالمياً.

وفي أغنية "داركنس"، يروي مغني الراب قصة رجل وحيد يستعد لارتكاب مجزرة، وينهي الأغنية برسالة تدعو الجمهور للتصويت لصالح تشديد القوانين التي ترعى حمل الأسلحة النارية.

ويشارك مجموعة من المغنين في العمل الجديد مثل نجمة البوب إد شيران، والمغنية سكايلار جراي، والمغنية كيو تيب من فرقة "إي ترايب كولد كيست".

وأثار إمينيم طوال مسيرته الجدل، لا سيّما بعد أن صدم الأمريكيين بشخصيته العنيفة والسادية في أغنية "سليم شادي"، وأيضاً في أغنية "أناكومودايتينج" التي أشار فيها إلى التفجير الذي استهدف حفلة أدريانا جراندي عام 2017 وأودى بحياة 22 شخصاً.