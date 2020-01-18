ما جديد قضية نانسي عجرم وفادي الهاشم؟

لا زالت الأزمة التي طالت عائلة النجمة نانسي عجرم منذ أسبوعين تتفاعل، حيث اقتحم سارق منزلها بهدف السرقة فتصدى له زوجها د. فادي الهاشم وارداه.

وفي جديد القضية نقلا عن مصدر قضائي خاص بحسب ما نشر الزميل سعيد حريري، حيث لفت ان كافة التحقيقات أثبتت ان عائلة الهاشم عجرم، لا تعرف المعتدي إطلاقاً ولم يعمل عندهم بتاتاً، وأن الفيديوهات كلها حقيقية تثبت إفادة الدكتور فادي الهاشم وعائلته وعماله السوريين والاجانب، وأن كل ما يشاع عكس ذلك هو للضغط والإبتزاز.

ويؤكد علم الـ Criminologie ان مهما كان نوع السلاح المستعمل للتهديد بالقتل، يحق للدكتور الهاشم الدفاع عن نفسه وعائلته ضمن إطار الدفاع المشروع عن النفس.

والمسدس الذي استعمله الهام للدفاع عن نفسه هو مرخص وقانوني، من نوع Automotic Glock 17 قادر على إطلاق 30 طلقة خلال ثوانٍ وأن الحالة التي كان فيها الدكتور الهاشم هي طبيعية وفقاً للمعطيات التي وجد فيها بعد الضغط الوتهديد الذي مارسه المعتدي المقنع والمسلح داخل بيت الدكتور وفي غرفة منامه بعد منتصف الليل، وبالأخص عندما اتجه إلى غرفة الاولاد.

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وكانت نانسي عجرم قد نشرت في الساعات الماضية صورة تجمعها مع ابنتيها ايلا وميلا وكتبت “انتو الدني… وبروحنا نحميكم”.

وبالعودة الى الادعاء، فقد ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم سندا الى المواد 547/229. وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

وفي نفس السياق، صدر عن مكتب المحامي غابي جرمانوس بوكالته عن الدكتور فادي الهاشم، البيان الآتي: “لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعًا مشروعا عن النفس.

من الطبيعي أن يتم الادعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الاول في بعبدا، الذي بدوره سيتابع التحقيقات وسيتثبت من صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم، ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع، وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وان ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع، وان هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي”.