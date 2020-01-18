نبيلة عبيد وناديا الجندي تؤكدان على عمق صداقتهما بهذه الصور.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصلت مساء أمس إلى العاصمة اللبنانية بيروت النجمتان الكبيرتان نادية الجندى ونبيلة عبيد، ترافقهما الممثلتان سميحة أيوب وهاله فاخر والمخرج وائل إحسان، وذلك استعدادا لانطلاق تصوير أولى مشاهد مسلسلهما الجديد "نساء من ذهب" وهو من إنتاج شركة الصباح إخوان ".

والعمل مقتبس من المسلسل الأجنبي golden ladies؛ إذ سيتم تصوير كامل مشاهد العمل الجديد في لبنان ومن المتوقع ان يستمر التصوير مدة تتراوح بين 3 أو 4 أشهر لوضع اللمسات الأخيرة على أن يتم عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل على قناة "أم بي سي ـ مصر"، من دون ان يتم لغاية هذه اللحظة إن كان هناك مشاركة لاحد النجوم اللبنانيين سواء بدور رئيس او حتى كضيف شرف.

وبات الجمهور العربي منذ انتشار خبر البدء بتصوير مسلسل " نساء من ذهب"، الذي تنتجه شركة الصباح إخوان، متشوقا لمشاهدة هذا العمل الذي يجمع نجمتين من العصر الذهبي لطالما تميزتا بنجاحهما وتألقهما؛ ما جعلهما رمزا للأعمال الدرامية المتألقة التي لا تزال تعرض لغاية يومنا هذا.

وهنا لا بد من الإشارة، إلى أنه قد انتشر عدد من الصور للنجمتين نبيلة عبيد وناديا الجندي سواء خلال استقلالهما الطائرة ولحظة وصولهما الفندق، وبدا جليا متانة الصداقة التي تجمع بينهما سواء من خلال جلوسهما الى جانب بعضهما خلال الرحلة والتسامر طيلة الرحلة.

وانتشرت صور توثق رحلتهما من القاهرة إلى بيروت، والمبادرة التي اخذتها النجمة نبيلة عبيد؛ إذ جلست الى جانب ناديا الجندي وهي تمسك بذراعها، وكأنهما أرادتا إظهار عمق الصداقة التي تجمع بينهما وكآنهما أرادتا وضع حد لأي شائعة قد تطلق مستقبلا بعد ما تردد منذ الثمانينيات عن منافسة وجفاء بين النجمتين على لقب " نجمة الجماهير".

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فلطالما التزمت النجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندي الصمت عن حقيقة علاقتهما، الى أن قررت عبيد وضع حد لكل الشائعات؛ إذ اتهمت، في مقابلة صحفية، بعض الأشخاص الذين كانوا على مقربة منهما بإشعال فتيل الحرب بينهما بسبب لقب "نجمة الجماهير"، مؤكدة أنها عندما حصلت على لقب نجمة مصر الأولى حاولت بعض الأقلام زرع براعم الفتنة كمحاولة للإيقاع بينهما، مردفة بالقول: "مخي كان كبير ونادية بردو"، مؤكدة ان"نادية" هي من كانت تحمل هذا اللقب قبلها بفترة طويلة.

واللافت، أن النجمة نبيلة عبيد كانت صرحت في وقت سابق إنها ترى شبابها في النجمة نادين نسيب نجيم وهو ما أثر كثيرا في نادين التي قالت " الله يحميكي بحبك نبيلة"، معربة عن سعادتها بهذا التشبيه. لقد جاء تصريح عبيد خلال تواجدها في لبنان حيث كانت ضمن لجنة تحكيم ملك جمال لبنان لعام 2019.

وهنا لا بد من الإشارة، إلى أن النجمتين ناديا الجندي ونبيلة عبيد قد كرمتا في لبنان بوقت سابق من قبل مهرجان الزمن الجميل الذي يرأسه الدكتور هراتش سغبازريان.