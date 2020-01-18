أمير رمسيس يؤكد أن "حظر تجول" مباراة تمثيلية

أكد المخرج أمير رمسيس، أنه انتهى من تجهيزات فيلم "حظر تجول" الذي تقوم ببطولته إلهام شاهين، تمهيدا لبدء التصوير خلال يناير الجاري.
وقال رمسيس،إن الفيلم مباراة تمثيلية بين بطلتي العمل إلهام شاهين وأمينة خليل، مشيرا إلى أن العمل يعتبر تحديا لأن أحداثه تدور في ليلة واحدة.
وعن إمكانية مشاركة الفيلم في المهرجانات، قال إنه لا يحب مصطلح فيلم مهرجانات لأن مصر بها 100 مليون مواطن لكل شخص ذوق مختلف عن الآخر.
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