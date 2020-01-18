حقيقة ارتباط ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مجموعة من الصور من حفل عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ولفت انتباه جمهورها ظهور أحمد العوضي بالقرب من ياسمين في معظم الصور التي نشرتها.

وأثارت تعليقات العوضي على الصور العديد من التساؤلات بين محبي النجمين عن حقيقة ارتباطهما، وجاءت بعضها: "مبروك" _ "شكلهم لايقين علي بعض اووووي"، و"يارب يرتبطوا".

يذكر أن ياسمين عبد العزيز، احتفلت أمس بعيد ميلادها الأربعين، إذ ولدت في 16 يناير 1980.

وتخوض ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بمسلسل بعنوان "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.

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