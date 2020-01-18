نقل الفنانة نادية لطفي إلى غرفة العناية المركزة

نُقلت الفنانة الكبيرة نادية لطفي إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي؛ لتدهور مفاجئ في حالتها الصحية إثر وعكة أصابتها بسبب نزلة شعبية.

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لمصراوي "أن حالة الفنانة الكبيرة مستقرة بعد نقلها للمستشفى وتخضع حاليًا للعلاج اللازم بغرفة العناية المركزة".

وعبرت الفنانة نادية لطفي عن حزنها لفقدان صديقتها ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا، ونعتها، مؤكدة ان الوسط الفني خسر قامة فنية كبيرة.

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