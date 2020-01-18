شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلا فى القصيم.. والجمهور يهديها تورتة عيد ميلادها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عدد من جمهور الفنانة أنغام بالمملكة العربية السعودية بعيد ميلادها، حيث حرص بعض من جمهورها على تقديم تورتة عيد الميلاد إليها على هامش حفلها الغنائى الذى أحيته مساء الجمعة في مدينة القصيم السعودية على ستاد الملك عبد الله، وذلك ضمن فعاليات "ليالى القصيم"، واطفأت أنغام شمعة تورتة عيد الميلاد حسب ما ظهر في مقطع فيديو تداولته صفحات معجبى أنغام على موقع إنستجرام، فيما يحل عيد ميلاد أنغام، غدًا الأحد.

يأتي هذا فيما أحيت أنغام حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة القصيم، والذى شاركها فيه الفنان خالد عبد الرحمن، بينما انطلق، الأربعاء، حفلات "ليالى القصيم" على مسرح مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وذلك بمشاركة نخبة من أشهر نجوم الغناء العربى.

وأحيا أولى الحفلات الفنان الإماراتي حسين الجسمي، وشهد حضوراً جماهيرياً واسعاً من متذوقي الفن والطرب، فيما أحيت الفنانة أصالة حفلًا غنائيًا كبيرًا أيضًا خلال "ليالى القصيم"، والجدير بالذكر أن مدينة بريدة، كانت قد شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً من الحفلات الغنائية، بمختلف الفعاليات والمناسبات، شارك فيها عددٌ من ألمع نجوم الفن الخليجي والعربي، كان في مقدمتهم فنان العرب محمد عبده، والفنان راشد الماجد، والفنان خالد عبد الرحمن، والفنانة أصالة وعدد آخر من النجوم حضرها الآلاف.

وقبل سفرها للسعودية، كانت قد حرصت النجمة أنغام، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستجرام، والتي ظهرت فيها Full Makeup، وارتدت فيها بلوزة رمادى اللون، وبعدسة المصور بيلو حسين، فيما حرص عدد كبير من جمهورها، على كتابة تعليقات التي تعبر عن الإعجاب بأنغام.

ويذكر أن الفنانة أنغام، تألقت فى حفلها الذى أقيم أول يناير الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض داخل المملكة العربية السعودية، مع النجمة ميريام فارس والفنان عبد الله الرويشد، وظهرت وهى ترتدى القفطان السعودى وسط ديكورات حفل سمرات شتاء الرياض الذى تميز بالأسلوب السعودى.

ووجهت أنغام رسالتها للجمهور السعودي، بعد انتهاء حفلتها ضمن موسم الرياض، ونشرت مجموعة من الصور للحفل، عبر حسابها بإنستجرام، وكتبت قائلة: "سعيدة أن أول حفلاتى بالعام الجديد كانت مع جمهورى الغالى فى الرياض، حفل مهرجان العود، موسم الرياض".

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