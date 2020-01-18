شكرا لقرائتكم خبر عن منه عرفة من السجادة الحمراء للتزلج علي الجليد مع على غزلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت الفنانة الشابة منه عرفه عن بعض الصور التي تجمعها باليوتيوبر علي غزلان وهو ما زاد التكهنات بخبر خطبتهما ، فقد نشرت منه علي صفحتها الشخصية بموقع " إنستجرام " صورتين مع علي الأولي كانت في بداية عام 2020 أي تم نشرها يوم 1 ينايروكانت من احدي المناسبات التي جمعتهما، أما الصورة الثانية مساء أمس حيث ظهر الثنائي وهما يتزلجا علي الجليد وهي الصورة التي لاقت إعجاب الكثير من مرتادي صفحة منه وبدأوا في كتابة عبارات التهنئة على الصورة.

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وتشارك الفنانة منة عرفة فى بطولة فيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوى، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، ومن المقرر عرضه فى رأس السنة.



منه عرفه وغزلان منه عرفه وغزلان

من ناحية أخرى انتهى كل من الفنان طارق عبد العزيز، وفاء عامر عامر، محمد على رزق، وائل عبد العزيز، من تصوير مشاهدهما كضيفى شرف فى الفيلم ، و تدور قصة الفيلم حول ثلاثة أشخاص مدمنين ، و يقوم بمعالجتهم الطبيب النفسى ، و هى شخصية الفنان خالد الصاوى فى العمل ، و تتوالى الأحداث فى إطار رومانسى لايت ، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التى يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية ، يشارك فى بطولة الفيلم بجانب خالد الصاوى طونى ماهر ، وخالد أنور ، و ياسر الطوبجى ، فيما يظهر بالفيلم عدد من ضيوف الشرف ، على رأسهم نيللى كريم .