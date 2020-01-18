شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز جمعهما مسلسل "لآخر نفس" قبل الصعود للترند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت صور الفنان أحمد العوضى والفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال احتفالها أمس بعيد ميلادها الـ40، جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعى، حول ارتباطهما، حيث احتفلت الأخيرة بعيد ميلادها وسط حضور أصدقائها من الوسط الفنى، وكان من بينهم كل من أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد حلمى، منى زكى، محمد إمام، المخرج حسام على، المخرج أحمد خالد موسى، المخرج رامى إمام، محمد طلعت، وآخرون.

وجمع مسلسل "لآخر نفس" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى ، الفنانة ياسمين عبد العزيز بزميلها الفنان أحمد العوضى، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف أمين جمال وورشته الكتابية، ومن إخراج حسام على، ولاقى المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه، حيث كان أحمد العوضى يجسد الصديق المقرب من ياسين والذى كان يقف بجوارها فى أزمتها مع زوجها خلال أحداث المسلسل.

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وبدأت ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه" مع النجوم شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، ومقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ويعد مسلسل "ونحب تانى ليه" ثالث تعاون بين ياسمين عبد العزيز وشركة سينرجى، إذ قدمت مع الشركة مسلسلات "هرابنه منها" عام 2018، إخراج معتز العتونى، ومسلسل "لاخر نفس" عام 2019، إخراج حسام على .